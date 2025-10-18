

Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, 1 şüpheli şahsın ikametinde ve aracında arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 752 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli şahıs tutuklandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan gençleri zehirleyen sokak satıcıları ve zehir tacirlerine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak : PERRE