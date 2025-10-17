'Ekrem Gürcan Çadır, AK Parti Adıyaman İl Başkanı oldu'

Teşkilat Başkanlığı'nın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Genel Başkanımız Sn. @RTErdogan'ın tensipleriyle Adıyaman İl Başkanlığına Sn. Ekrem Gürcan Çadır atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı Sn. Faruk Bülent Kablan'a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz.'

Erdoğan kabul etti, atama Dolmabahçe'de netleşti

Adıyaman İl Başkanlığı için aday olan dört isim - Ekrem Gürcan Çadır, Fehmi Yılmaz, Erdal Yaprak ve Abdülkadir Kurt - bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Dolmabahçe'de kabul edilmişti. Görüşmenin ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda Çadır'ın ismi öne çıkarak il başkanlığı görevine atandı.

Teşkilatta yenilenme süreci

AK Parti, 2025 yılı siyasi takvimi ve teşkilat yapılanması kapsamında il başkanlıklarında değişim sürecini sürdürüyor. Ekrem Gürcan Çadır'ın önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir törenle görevi devralması bekleniyor.

