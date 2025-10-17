Dolmabahçe'de kritik görüşme

Parti teşkilatındaki yeniden yapılanma süreci kapsamında Adıyaman İl Başkanlığı için belirlenen dört aday, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşmeye şu isimler katıldığı bildirildi:

Ekrem Gürcan Çadır

Fehmi Yılmaz

Erdal Yaprak

Abdülkadir Kurt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, her bir adayla ayrı ayrı görüşerek teşkilatla uyum, saha çalışmaları, seçmenle ilişkiler ve partiye bağlılık gibi kriterleri değerlendirdiği öğrenildi. Bu değerlendirmeler sonucunda Ekrem Gürcan Çadır'ın ismi öne çıktı.

AK Parti'de il başkanlığı görevini yürüten Faruk Bülent Kablan geçtiğimiz aylarda görevden alınmış ve kimin il başkanı olacağına dair süreç başlamıştı. Ak Parti'de il başkanlığı atamaları, genel merkezde yapılan istişarelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla şekilleniyor. Adıyaman İl Başkanlığı'ndaki atamanın, 2025-2028 yılı siyasi takvimi ve yerel yapılanma hedefleri doğrultusunda atılan bir adım olduğu ifade ediliyor.

Yeni İl Başkanı Ekrem Gürcan Çadır'ın, önümüzdeki günlerde düzenlenecek bir törenle görevi resmen devralması bekleniyor. Parti kaynakları, atamanın ardından teşkilat yapısında bazı yeni düzenlemelerin de gündeme gelebileceğini aktardı. AK Parti'nin birçok il teşkilatında benzer şekilde yenilenme süreci devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday belirleme süreçlerinde teşkilat hâkimiyeti, sahadaki karşılık ve partiye sadakat kriterlerini ön planda tuttuğu belirtiliyor.

