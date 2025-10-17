Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanlığı öncülüğünde, CHP Adıyaman Kadın Kolları tarafından CHP İl Başkanlığı önünde bir basın açıklaması düzenlendi. '17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü' dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlar ellerinde boş tencerelerle ekonomik krize ve yoksulluğa dikkat çekti.

Basın açıklamasını CHP Kadın Kolları adına, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Çetin okudu.

'Yoksulluk Artık Umutlarımızda Bile'

Çetin, yaptığı açıklamada, 17 Ekim'in yalnızca bir takvim günü olmadığını, milyonlarca insanın açlığına ve çaresizliğine karşı yükselen bir itiraz olduğunu vurgulayarak, 'Bugün bir takvim yaprağından ibaret değil; milyonlarca insanın açlığına, işsizliğine, çaresizliğine karşı yükselen bir itirazdır. Bugün, 'Yeter artık!' deme günüdür!' dedi. Çetin, yoksulluğun artık sadece ceplerde değil, umutlarda da hissedildiğini belirterek, 'Çocuklar yatağa aç giriyor, kadınlar pazardan eli boş dönüyor, emekliler kuru ekmeğe muhtaç ediliyor. Bu tablo bir kader değil; 23 yıldır iktidarda olan AK Parti'nin iflas etmiş düzeninin sonucudur,' ifadelerini kullandı.

'Kadınlar Yoksulluğun En Ağır Yükünü Taşıyor'

Açıklamada, yoksulluğun kadınlar üzerindeki etkisine özellikle dikkat çekildi. 'Bu ülkede yoksulluğun bile cinsiyeti var! Kadınlar hem evde hem işte görünmeyen emekle sömürülüyor, kreş yokluğunda işinden oluyor, güvencesizliğe mahkûm ediliyor,' diyen Çetin, kadın emeğinin görünmez kılındığını vurguladı. TÜİK verilerine göre kadınların iş gücüne katılım oranının yalnızca yüzde 36,8 olduğunu hatırlatan Çetin, 'Ancak sahada, pazarda, tarlada bu oranların çok ötesinde bir kadın emeği var. Ama görünmüyor, görünmez kılınıyor,' dedi.

'Bu Bir Kriz Değil, İktidarın Tercihi'

CHP Kadın Kolları'nın açıklamasında ekonomik göstergelere de yer verildi. 'Açlık sınırı 27 bin liranın, yoksulluk sınırı 90 bin liranın üzerine çıktı. Buna karşın asgari ücret 22 bin 104 TL, en düşük emekli maaşı ise 16 bin 881 TL. Bu artık ekonomik kriz değil, iktidarın bilinçli tercihi,' ifadeleriyle mevcut tabloya tepki gösterildi.

'Kadın Ayağa Kalkarsa Türkiye Ayağa Kalkar'

Basın açıklamasının sonunda CHP'li kadınlar, dayanışma ve değişim için şu mesajlara yer verdi:

'Kadın ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar! Kadın kazanırsa gelecek kazanılır! Yoksulluğu yöneten değil, yoksulluğu bitiren bir Türkiye için geliyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak!'

Etkinlik, sloganlar ve dayanışma çağrılarının ardından sona erdi.

