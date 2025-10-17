Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde, İmam Hatip Okulları Kuruluş Etkinlikleri çerçevesinde 'İmam Hatip Mezunları ile Söyleşi' programı gerçekleştirildi.

Programa Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Av. Gafar Çelebi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, KİMDER Başkanı Osman Dündar ve Eğitim Bir-Sen Kahta İlçe Başkanı Ahmet Özbek katıldı.

'İmam Hatipler Manevi ve Akademik Değerleri Taşıyor'

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, İmam Hatip okullarının toplumun değerleriyle barışık, inançlı ve çağın gereklerine uygun bireyler yetiştirmedeki rolüne dikkat çekti. Başli, 'İmam Hatipler, ülkemizin manevi ve akademik yönden donanımlı nesiller yetiştirmesinde önemli bir misyon üstlenmiştir. Bugün bu köklü geleneğin mezunlarıyla bir araya gelmek bizler için büyük bir gururdur' ifadelerini kullandı.

Konuşmalarda 'Kimlik ve Gurur' Vurgusu

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Av. Gafar Çelebi ve Eğitim Bir-Sen Kahta İlçe Başkanı Ahmet Özbek de konuşmalarında, İmam Hatip okullarının ülke eğitim sistemindeki önemine değinerek kendi öğrencilik yıllarına dair anılarını paylaştılar.

Konuşmacılar, İmam Hatipli olmanın kendileri için bir kimlik ve gurur vesilesi olduğunu vurguladı.

Yoğun İlgi, Samimi Sohbet

Öğrenciler, konuklara çeşitli sorular yönelterek keyifli ve samimi bir sohbet ortamı oluşturdu. Program sonunda konuşmacılara katkılarından dolayı plaket takdiminde bulunuldu.

Etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisi eşliğinde çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Kaynak : PERRE