ORC Araştırma Şirketi, Türkiye genelinde 12 bin 600 katılımcıyla yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırmada, seçmenlere 'Kendi ilinizde görev yapan milletvekillerinden en çok hangisini başarılı buluyorsunuz?' sorusu yöneltildi.

Anket sonuçlarına göre, kendi ilinde görev onayı en yüksek ilk 20 milletvekili arasında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 10 milletvekiliyle ilk sırada yer aldı. CHP'yi 6 milletvekiliyle AK Parti, 2 milletvekiliyle İYİ Parti, 1'er milletvekiliyle DEM Parti ve Gelecek Partisi (GP) izledi.

İlk 5 milletvekili ve oranları:

Ali Mahir Başarır (CHP, Mersin) - %46,2

Hüseyin Yayman (AK Parti, Hatay) - %45,7

Mahmut Tanal (CHP, Şanlıurfa) - %43,3

Kürşad Zorlu (AK Parti, Ankara) - %42,9

Veli Ağbaba (CHP, Malatya) - %42,4

Kendi illerinde görev onayı en yüksek ilk 20 milletvekili:

Listede CHP 8, AK Parti 7, İYİ Parti 2, DEM Parti 1, Gelecek Partisi 1 milletvekili bulunuyor.

En yüksek görev onayı %46,2 ile Ali Mahir Başarır'a aitken, en düşük oran %25,8 ile Selçuk Özdağ (Gelecek Partisi, Muğla)'a ait.

Ankara'dan 3 milletvekili (Kürşad Zorlu, Osman Gökçek, Umut Akdoğan) listede yer alıyor.

