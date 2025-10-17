İmam Hatip Okullarının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından bir program düzenlendi. Programa Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun katılım sağladı.

Zengin Etkinlik İçeriği

Atatürk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program; tiyatro gösterisi, ney dinletisi, ilahi sunumları, sinevizyon gösterimi ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti.

'Dünden Bugüne İmam Hatip Okulları'

Etkinlik kapsamında 'Dünden Bugüne İmam Hatip Okulları' temalı tanıtım filmi izlendi. Filmde, imam hatip okullarının tarihsel gelişimi ve eğitimdeki misyonu vurgulandı.

Müdür Tosun'dan Teşekkür Mesajı

Programın sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun, emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Tosun, imam hatip okullarının akademik ve manevi açıdan geleceğin inşasında önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

