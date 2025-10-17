Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin eğitime verdiği öncelik doğrultusunda başlatılan ücretsiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursları, Adıyaman Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Alanında Uzman Öğretmenlerle Eğitim Desteği

Öğrenciler, alanında uzman öğretmenler eşliğinde düzenli ders ve etüt çalışmalarına katılıyor. Kurslarda akademik destek sağlanmasının yanı sıra öğrencilerin sınav pratiği kazanmaları için Türkiye geneli deneme sınavları da uygulanıyor.

200 Öğrenci Gerçek Sınav Atmosferinde Deneme Sınavına Girdi

2025-2026 eğitim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilen son deneme sınavına 200 öğrenci katıldı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) denemesi, öğrencilerin eksik konularını belirlemeleri ve sınav pratiği kazanmaları amacıyla gerçek sınav atmosferinde gerçekleştirildi.

Başkan Tutdere: 'Gençlerimizin Yanındayız'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kurslarla ilgili yaptığı açıklamada, gençlere yönelik eğitim desteklerinin artarak süreceğini vurguladı:

'Adıyaman Belediyesi olarak gençlerimizin geleceğini önemsiyoruz ve onları sınavlara en iyi şekilde hazırlamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. AKEM'de ücretsiz olarak sunduğumuz YKS kurslarımızda gençlerimiz hem akademik hem de sosyal anlamda destekleniyor. Türkiye geneli yapılan deneme sınavlarıyla da öğrencilerimizin eksiklerini tespit etmelerine yardımcı oluyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına attığımız bu adımlarla Adıyaman'da başarı hikâyeleri yazılacağına yürekten inanıyorum. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum.'

Kaynak : PERRE