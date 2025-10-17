Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, artan enflasyonun, bölgesel eşitsizliklerin ve gelir adaletsizliğinin halkın yaşamını derinden etkilediğini belirterek, 'Bugün ülkemizde insanlar yoksullukla değil, umutsuzlukla mücadele ediyor. Fiyatlar kadar güven de yükseliyor ama alım gücü ve umut aynı hızla düşüyor' dedi.

'Yoksullukla Mücadele, Merkezden Değil Yerelden Başlamalı'

Adıyaman özelinde de değerlendirmelerde bulunan Alsan, yerel üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı:

'Adıyaman gibi üretim potansiyeli yüksek bölgeler kalkınma politikalarının merkezine alınmadıkça, yoksulluk sadece rakam olarak kalmaz, kalıcı hale gelir. Tarım, hayvancılık ve el emeği üretim teşvik edilmezse, yoksulluk zinciri kırılmaz. Yoksullukla mücadele, Ankara'nın bürokratik masalarında değil, Anadolu'nun tarlalarında başlar.'

'Anahtar Parti, Umudun ve Adaletin Yeni Sesi Olacak'

Anahtar Parti'nin yoksulluk karşısındaki duruşunu 'adalet ve üretim temelli dönüşüm' olarak özetleyen Emircan Ahmet Alsan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Biz, yoksulluğu yöneten değil, ortadan kaldıran bir siyaset anlayışına inanıyoruz. Anahtar Parti, sadece ekonomik bir alternatif değil; toplumsal onuru yeniden inşa edecek bir iradedir. Her vatandaşın emeği, alın teri ve geleceği bizim için değerlidir. Çünkü biliyoruz ki bu ülke, adaletle zenginleşecek; üretimle yükselecektir.'

Kaynak : PERRE