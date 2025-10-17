Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, özellikle sosyal medyada gündeme gelen su faturası örneğinin kamuoyunda yanlış bir algı oluşturduğuna dikkat çekilerek, şu bilgilere yer verildi:

'Son günlerde bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında su faturalarına ilişkin yanıltıcı ve çarpıtılmış paylaşımlar yapılmaktadır. Söz konusu paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Paylaşımlara konu edilen fatura bir aylık değil, üç aylık su tüketimine ilişkin olup kullanılan su miktarı 66 tondur. Belediyemiz tarafından su tüketimi kademeli olarak faturalandırılmaktadır. Su tüketim miktarı arttıkça kademeli olarak ton başına su bedeli de artmaktadır. Bu abonemiz ortalama tüketimin iki katı seviyesinde olup 4. kademe üzerinden faturalandırma işlemi gerçekleştirilmiştir.'

Adıyaman'da Su Ücreti Ülke Genelinde Düşük

Açıklamada, Adıyaman Belediyesi'nin ülke genelinde su bedeli en düşük belediyelerden biri olduğuna da vurgu yapıldı:

'Adıyaman Belediyemiz, vergiler hariç ton başına 3,44 TL ile ülkemiz genelinde su ücretleri en düşük belediyelerin başında gelmektedir. Bölgemizde bulunan benzer ölçekteki bazı belediyelerde ise vergiler hariç ton başına su ücreti 5,98 TL, 7,06 TL, 9,21 TL ve 10,08 TL aralığında seyretmektedir.'

Evsel Katı Atık Ücretlendirmesi Kanuni Zorunluluk

Son olarak evsel katı atık ücretinin de tamamen yasal düzenlemelere dayandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

'Evsel Katı Atık Bedeli, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile Atık su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesislerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik doğrultusunda kanuni bir zorunluluk olarak hazırlanmıştır. Su faturasıyla birlikte tahsil edilmesi yasal bir zorunluluk olan Evsel Katı Atık Bedeli için ilimizde ton başına alınan ücret 5 lira 25 kuruştur. Bu ücretler, kanunun öngördüğü usul ve esaslara göre belirlenmiştir.'

Kaynak : PERRE