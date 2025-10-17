Bunlar da ilginizi çekebilir

Vali Osman Varol, muhtarlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak çözüm odaklı çalışmaların önemine dikkat çekti. Köylerin yeniden inşa edilerek vatandaşların yerleşimine açıldığı süreçte, devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlenen muhtarlarla birlikte ihtiyaçların karşılanması ve yaşam kalitesinin artırılması için çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Kömür Belediye Başkanı Hasari Talaş ve beraberindeki köy muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, belde ve köylerin ihtiyaçları ele alındı, muhtarların talepleri değerlendirildi.

