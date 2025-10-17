Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Besni Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, satıcılar ve kullanıcıların bulunduğu bir eve baskın yaptı.

Operasyonda F.T., B.O., H.G. ve B.K. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 28 gram sentetik kannabinoid, 14 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza maddesi, 1,36 gram eroin ve 80 gram sentetik kannabinoid yapımında kullanılan sıvı ele geçirildi.

Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğinde işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, F.T.'nin tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak : PERRE