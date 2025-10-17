CHP Medyayla ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, İletişim Başkanlığı'nın yılın ilk 9 ayında toplam 5 milyar 206 milyon TL harcadığını açıkladı. Bulut, 'Temmuz ayında harcama 1 milyar 25 milyon TL ile zirve yaptı. Neredeyse diğer aylara göre iki kat artış var' dedi.

'İletişim Başkanlığı Saray ile Yarışıyor'

Bulut, kurumun 'Türkiye markasını güçlendirmek' amacıyla yola çıktığını ancak gelinen noktada Saray'ın propaganda organına dönüştüğünü söyledi. 'Harcamalarda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla yarış halindeler' ifadelerini kullandı.

'Günlük 19 Milyon Lira Harcıyor'

Başkanlığın günlük 19 milyon 284 bin TL harcadığını vurgulayan Bulut, bunu emekli maaşı ve asgari ücretle kıyasladı. 'İletişim Başkanlığı artık kamu kaynaklarını halkı bilgilendirmek için değil, iktidarın propagandasını finanse etmek için kullanıyor. Vatandaş geçim derdindeyken bu harcama kabul edilemez' dedi.

'İsrafın Hesabı Mutlaka Verilmelidir'

Bulut, halkın vergileriyle finanse edilen İletişim Başkanlığı'nın lüks ve gösterişle anıldığını belirterek, 'Şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlanmadıkça ne bütçe yeter ne de emekliye, emekçiye kaynak bulunur' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE