Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza nedeniyle Malatya istikameti bir süre tek yönlü trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 18.40 sıralarında Karapınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Darende ilçesine gezi için Adıyaman'dan gelen 02 AFS 117 plakalı minibüs, 28 AZ 683 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, devrilen minibüsteki yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Karapınar Mahallesi'nde meydana gelen kazada 13'ü öğrenci 14 kişi yaralandı. Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.