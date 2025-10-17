Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürlüğü, aile-okul işbirliğini güçlendirmek ve evde eğitim alan öğrencilerin süreçlerini yakından takip etmek amacıyla kapsamlı ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Öğrenci ve Aileyle Buluşma

Bu çalışmalar kapsamında İl Millî Eğitim Müdürü Sayın Ali Tosun, Karacaoğlan Ortaokulu öğrencisi Muhammed Miraç Irmak'ı evinde ziyaret etti. Sayın Tosun, ailesiyle görüşerek öğrencinin eğitim, sosyal ve duygusal gelişimi hakkında detaylı bilgi aldı.

Destek ve Bilgilendirme

Ziyarette, Muhammed Miraç'ın eğitimine dair ihtiyaçları değerlendirildi ve ailesine Millî Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu destek ve imkânlar hakkında bilgi verildi.

Okul Ziyaretinde Öğretmen ve Öğrencilerle Buluşma

Sayın Tosun, Karacaoğlan Ortaokulu'nu da ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette, okulun eğitim süreçleri, yürütülen çalışmalar ve öğrencilerin başarıları hakkında bilgi alındı.

Kaynak : PERRE