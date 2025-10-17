2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, memurların saatlik fazla çalışma ücreti 1 Ocak'tan itibaren 16,55 liraya yükselecek. 2025 yılında saat başı 12,80 lira olan ücret, yeni yılda yüzde 29,3 artış göstermiş olacak.

Bakanlık Ve Genel Müdürlük Şoförleri

Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri de dahil olmak üzere tüm personele, ayda 90 saati geçmemek şartıyla yeni yılda saat başına 17,60 lira fazla mesai ödenecek. Genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında çalışan şoförler için bu sınır 60 saat olarak belirlendi.

Üst Düzey Yöneticilere Fazla Mesai

Kurul başkanları, genel müdür ve üst düzey birim yöneticileri, strateji geliştirme başkanları, vali, general ve amiral rütbesindeki askeri personel, rektör ile büyükşehir ve il belediye başkanlarının çalışanlarına ayda 90 saati aşmamak kaydıyla saat başına 17,60 lira ödenecek. Bu kapsam, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki daire başkanı ve üstü yöneticileri de kapsıyor.

Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü İle Üniversite Yurtları

Bu kurumlarda görev yapan ve fazla çalışma karşılığında izin kullanamayan personele ayda 90 saati geçmemek üzere saat başına 16,55 lira ek ödeme yapılacak.

Mesleki Ve Teknik Eğitim Kurumları

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları ile meslek yüksekokullarında görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline, yasal çalışma saatinin bitiminden sonra yaptıkları fazla çalışmalar için ayda 100 saati aşmamak koşuluyla saat başına 28,20 lira ödenecek.

Yurt İçi Gündeliklerde Artış

Harcırah Kanunu kapsamında verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da artırıldı. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısına ödenecek gündelik 715 liradan 925 liraya çıkacak.

Üst Düzey Görevlerde Gündelik

Anayasa Mahkemesi Başkanı, bakanlar, Genelkurmay Başkanı, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay başkanları, Yargıtay ve Danıştay başsavcıları, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu başkanları ile Kamu Başdenetçisine ödenecek yurt içi gündelik 686 liradan 900 liraya yükseldi.

Diğer memurlar için gündelik tutarı

Ek göstergesi 8 bin ve üzeri kadrolarda bulunan memurların yurt içi gündeliği 890 lira olurken, en alt kademedeki memura 850 lira ödenecek.

