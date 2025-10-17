Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarında yeni hareketliliğe yol açtı. Dünya Gazetesi'nin haberine göre, 18 Ekim Cumartesi gününden itibaren benzinin litre fiyatında 1 TL indirim uygulanması öngörülüyor.

İçişleri ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, indirimle birlikte tüketicilerin şehir içi ve şehirlerarası ulaşım maliyetlerinde düşüş beklediğini belirtti.

Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: ₺54,26

Motorin: ₺55,54

LPG: ₺28,22

Büyükşehirler güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: ₺52,18

Motorin: ₺53,27

LPG: ₺27,71

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: ₺52,00

Motorin: ₺53,13

LPG: ₺27,08

Ankara:

Benzin: ₺53,03

Motorin: ₺54,29

LPG: ₺27,60

İzmir:

Benzin: ₺53,35

Motorin: ₺54,61

LPG: ₺27,53

Uzmanlar, indirim sonrası fiyatların takip edilmesi ve sürücülerin yakıt planlamalarını buna göre yapmasının önemli olduğunu vurguluyor. Benzin ve motorin fiyatları, brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak önümüzdeki günlerde yeniden değişebilir.

Kaynak : PERRE