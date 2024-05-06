ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlelen fuara Eğitimci Yazar Mustafa Coşkun'da yeni kitabıyla katıldı.

Coşkun,"Ankaralı okurların ENKAZ 04,17 eğitici deprem romanımıza gösterdiği ilgiden memnunum. Aslında kitap sevenlerin depremle ilgili bir kitaba ilgi duyması beni daha çok mutlu etti. Çünkü; depreme dirençli kentleri ancak deprem konusunda bilinçli insanlarla inşaa etmek mümkündür."dedi.

250'den fazla yayınevinin ve binden fazla yazarın katıldığı 20. Ankara Kitap Fuarında ekonomi krizinin okuyucu katılımı üzerinde etkili olduğu vurgulayan Coşkun,"Başta öğrenciler ve gençler olmak üzere her yaştan okuyucuyla buluştuk. Okurlara kitap imzaladık. Özellikle deprem üzerine sorgulayıcı sohbetler yaptık." şeklinde konuştu.

26 Nisan - 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenen ve her yaştan okurun ilgisini çeken fuarın bu yılki onur konuğu ünlü Jeoloji Prof Dr Celal Şengör oldu. Ayrıca, Japonya'nın konuk ülke olarak katııldığı fuarda uluslararası onur konuğu olarak da Yoshinori Moriwaki yer aldı.

Kaynak : PHA