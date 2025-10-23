Filistin halkının yaşadığı acılara duyarsız kalmayan Bölükyayla Ortaokulu ile İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, velileri ve öğretmenleri dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyerek Gazze yararına bir kermes düzenledi.

Yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirmeyi amaçlayan etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirilirken aynı zamanda da insanlığın ortak vicdanına ses veren anlamlı bir etkinliğe de imza atıldı.

Öğrencilerin ve fedakâr annelerinin el emeğiyle hazırlanan birbirinden lezzetli yiyecekler, okul bahçesinde kurulan stantlarda misafirlere ikram edildi. Her bir tabakta sevgi, her bir lokmada umut vardı. Katılımcılar, sadece bir etkinliğe değil; bir iyilik hareketine, bir vicdan çağrısına ortak oldular.

Bölükyayla Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Yusuf Yavaş, 'Bu anlamlı günde, çocuklarımızın küçük elleriyle büyük bir fark yaratabileceğini bir kez daha gördük. Onların duyarlılığı, bizlere geleceğe dair umut verdi. Kermesten elde edilen gelir, Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilgili yardım kuruluşlarına bağışlanacaktır. Bu etkinlik, sadece bir yardım faaliyeti değil; aynı zamanda barışa, kardeşliğe ve insan haklarına olan inancımızın bir yansımasıdır. Bölükyayla Ortaokulu olarak, zulme karşı sesimizi yükseltmeye, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Katkı sunan tüm velilerimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve destek veren misafirlerimize en içten teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Bölükyayla Belediye Başkanı Mehmet Turan'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz' dedi.

Kaynak : PERRE