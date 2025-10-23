Adıyaman'ın Besni ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasında, depremde yakınlarını kaybeden aileler, müteahhit Şükrü İşitmen hakkında bir kez daha kırmızı bülten çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, İşitmen hakkında yakalama kararının devamına karar verirken kırmızı bülten talebini reddetti. Mahkeme ayrıca, Liman Başkanlıklarına müzekkere yazılarak sanığın yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesine karar verdi.

Yıkılan binada öğretmen kızını ve 8 yaşındaki torununu kaybeden emekli öğretmen Davut Güler, tutuklama kararına rağmen kayıp olarak aranan müteahhit İşitmen'in yakalanması için yetkililere çağrıda bulundu.

80 kişinin hayatını kaybettiğini binada yalnızca birkaç kişinin sağ kurtulduğunu söyleyen Güler, 'Kızım Ayşe, Besni'de öğretmen olarak çalışıyordu. Ancak 6 Şubat depremini hepimiz beraber yaşadık. Binlerce insanımız vefat etti. Japonya'da deprem oluyor ama kimse ölmüyor. Rusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem oldu. Bir kişi dahi ölmedi ve bir bina dahi yıkılmadı. Ne hikmetse, bizim ülkemizde en küçük bir depremde yüzlerce, hatta binlerce insan ölüyor' dedi.

Güler, yaşanan büyük kayıpların temel nedeninin yapılardaki denetimsizlik olduğunu vurgulayarak, 'Başta devletimiz olmak üzere, denetim mekanizması, denetim elemanları, mühendisler, statik hesapları yapanlar ve müteahhitlerin para hırsı bu vefatlara sebep oldu. Kızımın ve torunumun vefat ettiği binada 80 kişi hayatını kaybetti. Bir yaralı çıktı. 10-12 kişi de sağ çıktı. Bunun sebebi de binanın Batı'ya doğru hafif yıkılması. Depremde yaralı sayısına baktığımız zaman vefatın üç katı. Bu binada yaralı sayısı bir tek kişidir. Bu da binanın ne kadar çürük olduğunu gösteriyor' ifadelerini kullandı.

Güler, deprem sonrası müteahhit İşitmen'in tutuklandığını ancak bir yıl sonra ise serbest bırakıldığını aktararak şunları söyledi:

Depremden sonra sadece Şükrü İşitmen tutuklandı. Ardından, bir yıl sonra serbest bırakıldığını öğrendik. Bu kişi yurt dışına kaçmış. Aldığımız duyumlar bu şekilde. Çocukları İngiltere'ye gitmiş. Tüm duruşmalarımızda İşitmen hakkında kırmızı bülten çıkartılmasını istedik. Devlet, İstanbul'daki bir trafik kazasında bir kişi için kırmızı bülten çıkartarak, Amerika'da yakalayıp getirebiliyor. Ama bu kişinin yaptığı iki binada 163 kişi vefat ederken, hakkında kırmızı bülten çıkartılmıyor ve hiç tutuklu yok. Böyle devam ederse bir sonraki depremde daha çok insanımız ölecek. 2000 yılında Deprem Yönetmeliği çıkartıldı. O yönetmelikten sonra hiçbir binanın yıkılmaması gerekir. Ancak depremde kamu binaları yıkılmazken, özellikle yap-sat yapanların binaları daha çok yıkıldı. Bu da denetimin yapılmadığını gösteriyor. Bunu yapmayanlar suçlu.'

Bir sonraki duruşma 2 Şubat 2026 tarihine ertelendi.

Müteahhit İşitmen Hakkında Daha Önce Alınan Kararlar

Eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü İşitmen, müteahhitliğini üstlendiği Üzümkent Sitesi ve Yukarı Şehir Kooperatif Evleri ile ilgili olarak 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalarda toplam 163 kişi yaşamını yitirmişti.

İşitmen, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak 13 Şubat 2023'te tutuklanmıştı. Ancak Besni Sulh Ceza Hâkimliği, 12 Şubat 2024'te İşitmen'in 'samimi beyanlarda' bulunduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

22 Ekim 2024'te Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Yukarı Şehir Kooperatif Evleri davasında, müteahhit İşitmen'in yeniden tutuklanmasına karar verilmiş, duruşmada hazır bulunmadığı için tutuklanamayan İşitmen hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Mahkeme, Hudutlar Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak İşitmen'in yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarının istenmesine karar vermişti.

Kaynak : PERRE