Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesi'nde bir apartmanda meydana gelen ziynet eşyası hırsızlığı olayıyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayın yaşandığı binadaki güvenlik kameralarını ve çevredeki MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, zanlıların Osmaniye'den Adıyaman'a gelerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonla M.Ç., Meryem Ç., R.Ç. ve E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şüphelilerin geçmişte de birçok hırsızlık olayına karıştıkları ortaya çıktı. Zanlılardan R.Ç.'nin 10, E.Y.'nin 31, Meryem Ç.'nin 64 M.Ç.'nin ise 88 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

