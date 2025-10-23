Adıyaman Barosu Başkanı Av. Bilal Doğan, Adıyaman Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Tutdere hakkında hazırlanan iddianameyle ilgili sürecin titizlikle izlendiğini belirtti.

Yazılı açıklamasında hukuk devleti ilkesine dikkat çeken Başkan Doğan, adil yargılanma hakkı ve masumiyet karinesinin korunmasının önemine vurgu yaptı.

Başkan Doğan, 'Yargılamanın her türlü siyasi ve idari etkiden bağımsız ve tarafsız bir şekilde yürütülmesi, kamu vicdanı açısından büyük önem taşımaktadır' ifadelerini kullandı.

Baro olarak sürecin hukukun üstünlüğü ve adalet ilkeleri çerçevesinde yürütülmesi için gerekli hassasiyetin gösterileceğine inandıklarını belirten Başkan Doğan, 'Adıyaman halkının iradesinin ve Belediye Başkanımızın yanında olduğumuzu hatırlatarak, gelişmeleri yakından takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz' dedi.

Kaynak : PERRE