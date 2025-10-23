Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İmralı Heyeti, 28 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilecek. Heyet, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'dan oluşuyor.

Geçmiş Görüşmelerin Ardından Üçüncü Buluşma

Heyetin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk görüşmesi, 13 yıl aradan sonra 10 Nisan'da gerçekleşmişti. Van Milletvekili Pervin Buldan ve yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ile İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, Erdoğan ile Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya gelmişti.

İkinci görüşme, 7 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirildi. Bu toplantıda heyette TBMM Başkanvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar bulunurken, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da görüşmeye katıldı. Görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

28 Ekim'de yapılacak üçüncü görüşmede ise, DEM Parti heyeti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha bir araya gelecek.

