Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü kayıtlarında yer alan 9 lüks aracın değerlerinin sahte faturalarla düşük gösterildiğini tespit etti.

Türkiye Yüzyılı - Ticaretin Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ticarette güvenliğin sağlanması ve kaçakçılıkla etkin mücadele kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, sahte belgelerle araç değerlerinin düşük gösterilerek 46 milyon TL kamu zararının önüne geçildi.

Operasyon kapsamında toplam 288 milyon TL değerinde 10 lüks araca el konuldu. Olayla ilgili soruşturma, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor.

Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza Teşkilatı'nın, ülkenin ekonomik çıkarlarını ve güvenliğini korumak, haksız rekabeti önlemek ve dürüst ticaret erbabının haklarını muhafaza etmek amacıyla kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü duyurdu.

