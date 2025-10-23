Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçları açıklandı. Buna göre, Eylül ayında 83,9 olarak ölçülen tüketici güven endeksi, Ekim ayında %0,3 azalarak 83,6 seviyesine geriledi.
Alt endekslere bakıldığında:
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi 67,8'den 67,7'ye geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi 84,0'dan 84,2'ye yükseldi.
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 78,0'dan 78,6'ya çıktı.
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 105,7'den 104,0'a düştü.
