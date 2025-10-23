Bunlar da ilginizi çekebilir

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 105,7'den 104,0'a düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle gerçekleştirilen tüketici eğilim anketi sonuçları açıklandı. Buna göre, Eylül ayında 83,9 olarak ölçülen tüketici güven endeksi, Ekim ayında %0,3 azalarak 83,6 seviyesine geriledi.

