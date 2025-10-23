Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bazı basın yayın organlarında yer alan, 'İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Mansur Yavaş'a savunma için bir hafta süre verdi' iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, sürecin olağan şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir soruşturma izninin söz konusu olmadığı belirtildi.

'Mansur Yavaş'ın İfadesine Dahi Başvurma Gereği Görülmemiştir'

ABB açıklamasında, 'Kamuoyunda 'konser soruşturması' olarak bilinen süreçle ilgili daha önce Mülkiye Müfettişleri kapsamlı bir inceleme gerçekleştirmiş, Mansur Yavaş'ın ifadesine dahi başvurma gereği görmemiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine İçişleri Bakanlığı belediyemize müfettiş göndermiş olup, soruşturulması istenen hususlar incelenmektedir. Bu konuda Mansur Yavaş yazılı ifade vermiştir ve olağan süreç işlemektedir' ifadeleri yer aldı.

'Yasal İtiraz Yolumuz Açık Olacaktır'

Açıklamada, 7 günlük süre ile ilgili olarak da, 'Mülkiye soruşturmalarında savunma için rutin olarak tanınan 7 ila 10 günlük standart süreden ibarettir. Sonuçta Mülkiye Müfettişi'nin talebi üzerine, İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine karar verecektir. Soruşturma izni verilmesi durumunda ise yasal itiraz yolumuz açık olacaktır' denildi.

Kaynak : PERRE