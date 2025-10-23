Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Kaymakamı Kadir Algın, beraberindeki heyetle birlikte Yukarı Nasırlı Köyü'nde yapımı süren kalıcı konut inşaat alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Algın, inşaat sürecinin son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı ve çalışmaların hızlandırılması için yüklenici firma yetkililerine talimat verdi.

Kaymakam Algın ayrıca, Aşağı Karakuyu İlkokulu, kalıcı konut inşaat alanı ve orta hasarlı taziye evini de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Heyet, incelemelerinin ardından Gedikli Köyü'nü ziyaret etti. Burada, 08 Nisan 2007 tarihinde Bingöl'de terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Mikdat Sümer'in kabri ziyaret edilerek dualarla anıldı. Kaymakam Algın, şehit Mikdat Sümer'in ailesini ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Nasırlı Köyü ziyaretinde köyde yapımı tamamlanan konutlar ve genel durum hakkında köy muhtarından bilgi alan Kaymakam Algın, ziyaretinin son durağında ise Belören Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mahmut Turan ile bir araya geldi.

Kaynak : PERRE