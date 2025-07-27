Başkan Yıldırım yaptığı açıklamada, ormanların korunmasının hem doğa hem de gelecek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Orman yangınlarını önlemenin toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirten Yıldırım, şu hususlara dikkat edilmesini istedi:

– Ormanlık alanlarda ve çevresinde ateş yakılmamalı

– Piknik sonrası mangal kalıntıları ve sigara izmaritleri doğaya bırakılmamalı

– Şüpheli duman veya ateş görülmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı

– Anız yakmak yasak olup, yasal yaptırımlara tabidir

Gölbaşı Belediyesi ekiplerinin teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Yıldırım, ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalıştıklarını kaydetti. Ancak yangınlarla mücadelede en büyük gücün halkın duyarlılığı olduğunu dile getirdi.

“Küçük bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini unutmayalım” diyen Yıldırım, vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

Kaynak : PHA