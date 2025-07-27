Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamımda ziyaret etti.NEVŞEHİR (İGFA) - Zafer Partisi İl Başkanlık Binası’nın açılışına katılmak, bir dizi etkinlik ile açılışlara katılmak ve Nevşehirli vatandaşlara hitap etmek için Nevşehir’e gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve parti yöneticileri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret ederek sohbet etti.

Başkan Özdağ’ı Nevşehir Belediyesi’nde ağırlamaktan son derece memnun olduğunu ifade eden Başkan Arı, yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında Genel Başkan Özdağ’a bilgiler vererek teşekkür etti.

Genel Başkan Ümit Özdağ ise Nevşehir’de ve Nevşehir Belediyesi’nde bulunmaktan mutlu olduğunu ifade ederek ülke gündemine dair bilgiler paylaştı. Genel Başkan Özdağ, Belediye Başkanı Rasim Arı ve Nevşehir Belediyesine misafirperverlikleri için teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Nevşehir ziyaretleri kapsamında Hacıbektaş’ta Hacı Bektaş-ı Veli Türbesini ziyaret etti. Genel Başkan Özdağ'a ziyaretlerinde Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Şehirlioğlu, Teşkilat Başkan Yardımcısı Hüseyin Ergen ve GİK Üyesi Burak Aşıkoğlu eşlik etti. Genel Başkan Özdağ merkez ziyaretleri kapsamında Nevşehir Belediyesi’ni ziyaret ederek Başkan Rasim Arı’dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerinde bulunan otobüste Nevşehirli vatandaşlara hitap eden Genel Başkan Ümit Özdağ daha sonra partililerle birlikte Zafer Partisi Nevşehir İl Başkanlığı’nın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi. STK ve esnaf ziyaretleri sonrası Ürgüp ve Avanos’ta halk günleri düzenleyerek vatandaşlara hitap edecek olan Başkan Özdağ daha sonra Nevşehir’den ayrılacak.