İhbarın ardından havalimanına bomba imha uzmanları sevk edildi. Uzman ekipler, hem yolcu kabininde hem de bagaj bölümlerinde kapsamlı bir arama gerçekleştirdi. Yolcular, emniyetli şekilde tahliye edilerek kontrol noktalarına yönlendirildi.

Güvenlik güçleri, olayın ciddiyetini değerlendirmek üzere çalışmalarını sürdürürken; havalimanında kısa süreli hareketlilik yaşandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, ihbarın kaynağı ve içeriği hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak : PHA