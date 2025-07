Milletvekili Şan’a ziyaretlerde; Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Yelken, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, ve teşkilat mensupları eşlik etti.

Heyet ilk olarak Kahta Kaymakamı Muhammed Usame Soysal’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, ilçede sürdürülen kamu hizmetleri ve vatandaş odaklı projeler masaya yatırılırken; Milletvekili Şan, Kaymakam Soysal’a görevinde başarılar dileyerek, yürütülen hizmetlerin devamlılığı için destek mesajı verdi.

Kahta Belediyesi’nde Projeler Ele Alındı

Bir sonraki durak Kahta Belediye Başkanlığı oldu. Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile gerçekleşen görüşmede ilçede devam eden altyapı, sosyal yaşam ve kültürel yatırımlar değerlendirildi. Milletvekili Şan, Kahta’nın gelişimine katkı sunacak projelere dair fikir alışverişinde bulunarak Başkan Hallaç’a çalışmalarında muvaffakiyetler diledi.

Sağlıkta Dönüşüm: Kahta Devlet Hastanesi İncelemesi

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Akel de ziyaret edilen isimler arasındaydı. Şan ve beraberindeki heyet, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesini değerlendirdi; mevcut ihtiyaçlara dair bilgi aldı. Ziyaret vesilesiyle hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya gelen Milletvekili Şan, hastalara acil şifalar dileklerini iletti.

Milletvekili Şan, Sünnet Şöleni’nde Çocuklarla Gönül Bağı Kuruldu

Kahta Devlet Hastanesi, Kahta Belediyesi ve Kahta Kaymakamlığı iş birliğiyle düzenlenen sünnet şölenine katılım sağlayan Milletvekili Şan, sünnet olan çocukların sevinçlerine ortak oldu. Milletvekili Şan, “Evlatlarımızın sağlıklı, mutlu ve umut dolu yarınlara sahip olmalarını temenni ediyorum” sözleriyle programın manevi önemine vurgu yaptı.

Milletvekili Şan’dan Değerlendirme ve Gelecek Vizyonu

Ziyaret ve temaslarla ilgili değerlendirmede bulunan Milletvekili Şan, "Kahta ilçemiz; tarihiyle, doğasıyla, çalışkan insanlarıyla sadece Adıyaman’ın değil, tüm bölgenin gözbebeği bir yerleşim yeridir. Bizler de bu kadim ilçemizin hak ettiği hizmetleri alması, yaşam kalitesinin yükselmesi ve gençlerimizin geleceğe umutla bakabilmesi için yoğun bir gayret içerisindeyiz.

Son dönemde Kahta’ya kazandırılan yatırımlarla; eğitimde nitelikli okul binaları, sağlıkta donanımlı tesisler, ulaşımda güvenli yol ağları ve sosyal alanda gençlerimizin kendini ifade edebileceği merkezler hayata geçirildi. İlçemizin özellikle sağlık alanında güçlenmesi adına yapılan hastane modernizasyonları ve uzman kadro istihdamı ile büyük bir ivme kazandık”dedi.

Kahta'nın potansiyelini daha da yukarı taşımayı hedeflediklerini aktaran Şan, “Yerel yönetimlerimizle koordineli şekilde yürüttüğümüz altyapı ve üstyapı çalışmaları sayesinde Kahta’da artık daha temiz sokaklar, daha yeşil alanlar ve daha etkin sosyal belediyecilik anlayışı hayata geçiyor. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Hallaç’ın özverili çalışmalarıyla yeni mesire alanları, spor tesisleri ve kültür merkezleri halkımızın hizmetine sunuluyor.

Sayın Kaymakamımız Muhammed Usame Soysal öncülüğünde ilçemizin her köşesine dokunan kamu hizmetleri, devletimizin şefkat elini her bir vatandaşımıza ulaştırıyor. Bu birliktelik ruhuyla, Kahta'nın potansiyelini daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz.”şeklinde konuştu.

Güvenin Hakkını Vermeye Kararlıyız

Son olarak gençlik çalışmalarına özel bir başlık açan Milletvekili Şan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gençlerimizin hem sporla hem kültürel faaliyetlerle buluşabilmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile yürüttüğümüz projeler artarak devam edecek. Her bir gencimizin kendi yeteneklerini keşfetmesini ve bu yeteneklerini topluma faydaya dönüştürmesini arzuluyoruz. Sünnet şöleni gibi etkinliklerle hem değerlerimizi yaşatıyor hem de çocuklarımızla gönül bağımızı güçlendiriyoruz.

Kahta halkı bize güvendi, biz de bu güvenin hakkını vermek için gece gündüz sahadayız. Her adımda daha iyisini yapmak, daha güzel bir Kahta için çalışmak görevimizdir. Rabbim ilçemize hayırlı hizmetler yapmayı daim eylesin."

Kaynak : PHA