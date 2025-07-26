Alınan bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Bağbaşı Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, elektrik tellerinin birbirine temas etmesiyle oluşan kıvılcımın çevreye sıçraması sonucu tarlada bulunan zeytin,bağ ve badem ağaçlarından alevler yükselmeye başladı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Sarp ve kayalık arazi yapısı nedeniyle müdahale etmekte güçlük çeken ekiplere, köylüler traktörlerle destek vererek söndürme çalışmalarına katkı sunuyor.

Kaynak : PHA