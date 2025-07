Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi, sunduğu fizik tedavi hizmetleriyle depremzedelere hem fiziksel hem de moral anlamında destek olmayı sürdürüyor.

6 Şubat depremlerinin ardından günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen sağlık sorunlarıyla mücadele eden depremzedeler, kompleks bünyesinde sunulan fizik tedavi ve havuz hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandı.

Tedavi süreciyle birlikte ellerinde ve ayaklarında his kaybı yaşayan birçok depremzede, yeniden hareket kabiliyeti kazandı. Merkezde bugüne kadar 65 depremzedenin tedavisi gerçekleştirildi.

Komplekste görev yapan fizyoterapist Hasan Gazi Özbilgin, uygulanan tedavi programlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen bu hizmet, deprem sonrası fizik tedavi ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ücretsiz olarak sunuluyor. Şu ana kadar yaklaşık 65 hastaya hizmet verdik. Şu an aktif olarak tedavi gören 15 civarında hastamız var. Gelenlerin büyük çoğunluğunda sinir hasarı mevcut. Elde uyuşukluk, his kaybı gibi sorunları robotik rehabilitasyon cihazları ve robot eldivenlerle tedavi ediyoruz. Belediyemiz ayrıca havuz gibi destekleyici tedavi olanaklarını da sağlıyor.”

6 Şubat depremlerinden etkilenen Ali Kızılbay ise aldığı tedavi sayesinde büyük ilerleme kaydettiğini vurguladı. Kızılbay,, “Depremde yaşadığım sinir kaybı nedeniyle ciddi sorunlar yaşadım. Ancak Adıyaman Belediyesi’nin sunduğu fizik tedavi ve havuz hizmetleri bana çok iyi geldi. Hissiyatımı büyük ölçüde geri kazandım. Sürecin devam etmesini istiyoruz. Belediyemize teşekkür ederim.” diye konuştu.

Tedavi sürecinden olumlu sonuçlar alan bir diğer depremzede Mahmut Akman da, iyileşme sürecindeki ilerlemeye şu sözlerle dikkat çekti:

“Depremin ardından buraya düzenli olarak geliyorum. Fizik tedavi ve havuz hizmetinden çok memnunuz. Deprem öncesi sinir hasar oranım yüzde 100’e yakındı. Şu anda bu oran yüzde 55–60 civarına geriledi. Ayaklarımızda, ellerimizde hissedilir derecede iyileşme var. Bu hizmetin devam etmesini istiyoruz.”

Kaynak : PHA