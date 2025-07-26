Bunlar da ilginizi çekebilir

Şarkıları ve enerjisiyle Alaçatı’yı coşturan Gülben Ergen, yaz boyunca Ege sahillerinde hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

Sefo ve Demet Akalın dünyayı sallıyor! “Yerinde Dur” billboard listesinde 17. sırada!

Gülben Ergen, yaz sezonunun ilk Alaçatı konserini önceki akşam Şerefe’de verdi. Günler öncesinden rezervasyonları dolan gecede Ergen, sahnedeki enerjisi ve sevilen şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - İzmir Alaçatı'da gerçekleşen konseri izlemeye gelenler arasında usta oyuncu Nuri Alço da yer aldı. Gülben Ergen, sürpriz yaparak Nuri Alço’yu sahneye davet etti. İkilinin sahnedeki samimi diyalogları izleyicilerden büyük alkış aldı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.