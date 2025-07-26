Yangın, ilçeye bağlı Kurugöl Köyü’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Yıldırım’a ait evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri yangına müdahale etti. Müdahalenin yetersiz kalması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye erleri, alevlerle kaplanan eve yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Ekipler, yangının çıkış nedenine yönelik inceleme başlattı.
Kaynak : PHA
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