Bunlar da ilginizi çekebilir

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye erleri, alevlerle kaplanan eve yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Abdurrahman Yıldırım’a ait evden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri yangına müdahale etti. Müdahalenin yetersiz kalması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.