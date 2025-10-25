Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesini ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kaymakam Kadir Algın ve beraberindeki heyetle birlikte çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Bakan Karaloğlu, ilk olarak devletin desteğiyle kalıcı deprem konutlarına yerleşen Geçgel Ailesi'ni ziyaret etti. Aileyle yakından ilgilenen Bakan Karaloğlu, yeni evlerinin hayırlı olmasını dileyerek, 'Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır' ifadesinde bulundu. Bakan Karaloğlu, aileye huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir yaşam temennisinde bulundu.

Ziyaretin ardından cami inşaatı alanında incelemelerde bulunan Bakan Karaloğlu, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti.

Kaynak : PERRE