Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) tarafından desteklenen uluslararası araştırma projesi kapsamında ilçeye gelen Gebze Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile yerli ve yabancı öğrencileri belediyede ağırladı.

Ziyarette, 'Şubat 2023 Depremlerinde Zemin Dinamiği ve Yer Hareketi Özelliklerinden Kaynaklanan Yapı ve Altyapı Hasar Mekanizmaları ile Yeniden Yapılanma Stratejileri' konuları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Yıldırım, proje kapsamında gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların bölgenin deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine katkı sağlayacağını belirterek, 'Bilimin ışığında yürütülen bu tür araştırmalar, gelecekte daha güvenli şehirlerin inşasında büyük önem taşıyor. Kıymetli öğrencilerimize ve hocalarına nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.' dedi.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

