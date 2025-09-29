Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Kaymakamı Kadir Algın, beraberindeki heyet ile birlikte Yeşilova Köyü'nü ziyaret ederek, burada evi tamamlanan deprem konutları hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Hak sahiplerine yeni konutlarının hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Algın, tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yaşam temennisinde bulundu.

Kaymakamımız Algın, kalıcı deprem konutlarının en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaymakamımız Algın anahtar tesliminin ardından, Yeşilova Köyü İlkokulu'nu ziyaret ederek, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin gelecek hedeflerini dinleyip başarı dileklerinde bulunan Kaymakam Algın, ardından öğretmenlerle bir araya gelerek okulun eğitim durumu hakkında bilgi aldı, öğretmenlerin taleplerini dinledi ve okulun ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli talimatları verdi.

Kaynak : PERRE