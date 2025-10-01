Şeriban ÖZÇAKMAK - Gölbaşı İlçe Kaymakamı Kadir Algın, konteyner kent yöneticileriyle bir araya gelerek tahliye sürecine ilişkin son durum hakkında bilgi aldı. Gölbaşı'nda, kalıcı konutlara geçişlerin başlamasıyla birlikte yürütülen tahliyelerin düzenli ve koordineli şekilde ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Gölbaşı Kaymakamı Algın, sürecin vatandaşların hak kaybına uğramadan ve herhangi bir mağduriyet yaşanmadan tamamlanması için gerekli talimatları verdi.

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından kurulan toplam 220 bin konteynerden 124 bininin kaldırıldığını, kasım ayı itibariyle de tüm konteynerlerin kaldırılacağını belirtmişti. Adıyaman'da konteyner kentlerin tahliyesi, 1 Eylül 2025 tarihinden bu yana devam ediyor.

Kaynak : PERRE