Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Muhtarlar Federasyonu, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman'ı ziyaret etti. Adıyaman Polisevi'nde gerçekleşen ziyarette Emniyet Müdürü Nazman, muhtarlarla tanışarak, onlarla bir süre sohbet etti. Görüşmede açıklamalarda bulunan Emniyet Müdürü Nazman, muhtarlar ile koordineli çalışıldığında kentte yapılan işlerin daha kolay olacağını vurguladı.

Muhtarların kentin huzuru ve asayişi noktasında önemli görevler üstlendiğine dikkat çeken Emniyet Müdürü Nazman, 'Güvenlikten asayişe kadar tüm konularda, mahallelerini en iyi tanıyan muhtarlarımızı zaman zaman ziyaret ederek, asayiş, trafik, narkotik olaylarının ve alınan önlemlerin konuşulacağı toplantılarda mahallelerin huzur ve güvenliğine katkı sağlayacak görüş ve önerileri değerlendireceğiz. Adıyaman'ın huzur ve asayişine önem veren muhtarlarımız bizim için çok önemlidir. Bu vesileyle gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı, tüm muhtarlarımıza teşekkür ederim' ifadelerine yer verdi.

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ise yapılan ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada ' Samimiyet ve birlik ruhu içerisinde gerçekleşen buluşmada, şehrimizin güvenliği, huzuru ve geleceği için yapılacak çalışmaları masaya yatırdık. Adıyaman'ın sorunları ve çözüm yolları üzerine verimli bir istişare gerçekleştirilirken, karşılıklı iş birliği ve dayanışma vurgusu öne çıktı. Yeni Emniyet Müdürümüz Sayın Arzum Nazman'a görevinde başarılar diliyor, şehrimize katacağı değerli hizmetler için şimdiden teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.

