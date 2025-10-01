Şeriban ÖZÇAKMAK - Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ile 'Halkın Makamı'nda bir araya geldi. Ziyarette, toplumun zararlı alışkanlıklardan korunması, bilinçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

'Sağlıklı Nesillerin Yetişmesi Adına Yapılan Her Çalışmayı Destekliyoruz'

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Yeşilay'ın önemine dikkat çekerek, 'Yeşilay, özellikle gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz için çok kıymetli bir kurumdur. Toplumumuzun bilinçlenmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi adına yapılan her çalışmayı destekliyoruz. Bu vesileyle ilçemizde düzenlenen anlamlı program dolayısıyla başta Genel Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' dedi.

Ziyaretin ardından Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa konuşmacı olarak katıldı. Programa; Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinçer, AK Parti İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Yoğun ilgi gören programda, bağımlılıkla mücadele ve toplumsal bilinçlendirme konuları ele alındı.

Kaynak : PERRE