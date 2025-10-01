Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman'da Kahta Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle, 'Çocuklara Yapabileceğimiz En Büyük İyilik' konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşmacı olarak yer alan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Yeşilay'ın kuruluş sürecinden ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalardan bahsederek bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerine değindi.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kahta Kaymakam Vekili ve Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Lütfü Başli, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Suphi Yılancı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Enver Dinç, AK Parti İlçe Başkanı Gafar Çelebi, kurum amirleri, STK Temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Bağımlılıkla mücadelede ailelerin ve eğitim kurumlarının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Mehmet Dinç, gençlerin korunmasına yönelik önerilerde bulundu.

Program sonunda Kahta Kaymakam Vekili ve Sincik Kaymakamı Fatih Yıldız, Doç. Dr. Mehmet Dinç'e teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak : PERRE