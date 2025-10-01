Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman İli Taşra Birimleri Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan'ın koordinatörlüğünde yapıldı. Toplantıda, Tarım Kredi Kooperatifi tarafından badem alımlarının yapılmakta olduğu, çiftçilerin bu konuda bilgilendirilmesi için ortak çalışma yapılması ve orman yangınlarının önlenmesi konusunda taşra birimleri tarafından hakeza ortak çalışma yapılması kararlaştırıldı.

TMO, Tarım Kredi Kooperatifi, Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tohum Test Merkezi Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, DSİ 203. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve Orman Fidanlık Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Kaynak : PERRE