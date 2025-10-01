Şeriban ÖZÇAKMAK - Türkiye'de doğrum oranlarının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan yeni taslak çalışmaya göre, anne ve babaların doğum izin süreleri uzatılacak. Koruyucu ailelere de ek haklar tanınacak.

Yeni kanun taslağıyla kadın memurların doğum izinleri 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Babalık izni ise 10 günden 15 güne çıkacak.

Mevcut düzenlemede, kadın memurlara doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta izin verilirken, yeni düzenlemede bu sürenin 24 haftaya çıkarılması hedefleniyor. Çoğul gebeliklerde ise doğum öncesi 8 haftalık süreye eklenen 2 haftalık izin hakkı korunmaya devam edecek.

Yeni kanun taslağında koruyucu ailelere yönelik yeni haklar yer alıyor. Taslağa göre, 3 yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan devlet memurlarına, çocuğun teslim alındığı tarihten sonra 15 gün izin verilebilecek.

İşçi statüsünde olanlara ise, 15 gün ücretsiz izin verilmesi bekleniyor.

Kaynak : PERRE