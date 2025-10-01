Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman Belediyesi tarafından kentte deprem sonrası başlatılan kapsamlı altyapı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte, şehrin ulaşım güvenliği ve konforunu artıracak üstyapı yatırımlarına hız verildi. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz hatlarının yenilenen Filamingo yolunda asfalt serim çalışmaları başladı.

'Hemşehrilerimiz Güvenli ve Konforlu Bir Yola Kavuşmuş Olacak'

Çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'Flamingo Yolu'nda altyapı çalışmalarını tamamladığımız şeritte asfalt serimine başlamış bulunuyoruz. Bu alanda içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, elektrik ve doğalgaz altyapısını tamamen yeniledik. Şimdi asfalt serimiyle birlikte sürücülerimiz ve hemşehrilerimiz güvenli, konforlu ve modern bir yola kavuşmuş olacak. Filamingo Yolu, Adıyaman'ımıza hayırlı olsun' dedi.

'Adıyaman'ın Dört Bir Yanındayız'

Kent genelinde yürütülen çalışmalara da değinen Tutdere, 'Yollarımızın standartlarını yükselterek vatandaşlarımız için güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamayı hedefliyoruz. Adıyaman Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle gece gündüz sahadayız. Halkın belediyesi olma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyor, hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet üretmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE