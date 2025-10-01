Şeriban ÖZÇAKMAK - Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde; suç işlemek amacıyla kullanılabilecek, vatandaşların güvenlik duygusunu zedeleyecek metruk yapıların tespiti ve kullanımdan men edilmesi amacıyla il merkezinde toplam 45 yer tespit etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, metruk yapılara girilmez şeridi çekilerek giriş ve çıkışlar engellenirken, 18 metruk yapının ise ilgili kurumlarla irtibat kurularak yıkımı yaptırıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : PERRE