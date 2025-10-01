Şeriban ÖZÇAKMAK - Abdulhamit Han Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Toplumsal Cinsiyete Eşitliğe Duyarlı İletişim' seminerinde toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılıkla mücadele, empatik iletişim ve hassas gruplarla kamusal alanda etkili iletişim konuları işlendi. Eğitim sayesinde zabıta personeli, görev sırasında vatandaşlarla kurduğu iletişimde daha eşitlikçi ve kapsayıcı bir yaklaşım geliştirme imkânı buldu.

Çember Sivil İnisiyatif Derneği Eş Genel Koordinatörü Gülfer Kırbaş, seminerde kamu hizmetlerinde görev yapan personelin toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığını artıracak örnekler ve uygulamalar paylaştı.

'Toplumsal Eşitlik, Hizmet Anlayışımızın Temelidir'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere programla ilgili açıklamasında,'Belediyemiz, her alanda insan odaklı ve eşitlik temelli bir hizmet anlayışıyla çalışıyor. Zabıta personelimizin hemşehrilerimizle iletişiminde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir yaklaşım sergilemesi bizim için çok değerli. Bu tür eğitimlerin diğer birimlerimiz için de örnek olacağına inanıyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE