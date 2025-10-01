Şeriban ÖZÇAKMAK - Akaryakıt fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonucunda, araç sahipleri güncel fiyat listesini merakla takip etmeye devam ediyor. Sektör kaynakları, 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına 1 lira zam yapılmasının beklendiğini duyurdu.

LPG (otogaz) litre fiyatı Adıyaman'da 30,36 TL seviyesinde bulunuyor. Otogaz, akaryakıt ürünleri arasında fiyatı en çok değişkenlik gösteren kalemlerden biri olarak dikkat çekmeye devam ediyor.

Adıyaman'da güncel akaryakıt fiyatları:

Benzin: 55,23 TL

Motorin: 56,71 TL

LPG: 30,36 TL

Kaynak : PERRE