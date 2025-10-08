Belçika'dan Türkiye'ye gelen ve aralarında farklı yaş gruplarından sürücülerin bulunduğu ekip, 30 klasik araçtan oluşan konvoyla 2206 metre rakımlı Nemrut Dağı'na çıkarak hem tarihi hem sportif bir etkinliğe imza attı.

Organizasyonun sorumlusu Gökhan Başiplikçi, etkinliğin yalnızca turistik değil, aynı zamanda sportif bir anlam da taşıdığını belirtti. Başiplikçi, 'Klasik araçlarla bu zorlu rotayı tırmanmak, hem teknik bir sürüş deneyimi hem de dayanıklılık açısından önemli bir başarı. Hedefimiz Kommagene'nin tarihi mirasını tanıtmak ve bu tür etkinliklerle bölgeye canlılık kazandırmak' dedi.

Organizatör Başiplikçi, Belçikalı ekibin renkli konvoyunun Avrupa basınında geniş yer bulacağını, böylece Nemrut Dağı ve Adıyaman'ın sportif-turistik potansiyelinin dünya çapında tanıtılacağını sözlerine ekledi.

Konvoy, Kommagene Krallığı'nın yazlık başkenti olarak bilinen Arsemia Antik Kenti'nde kamp kurdu. Katılımcılar, Arsemia'daki doğal ortamda sabah sporları yaparak güne başladı, bölgedeki yürüyüş parkurlarında keşif gezileri düzenledi. Etkinliğe katılan bazı sürücüler, bisikletleriyle de kısa parkurlarda turlar atarak organizasyona spor ruhu kattı.

Arsemia karşılama tesisinin müsteciri ve turizmci Orhan Karakaş ise, 'Bu tarz etkinlikler hem turizm hem de sportif faaliyetler açısından bölgeye büyük katkı sağlıyor. Kahta'nın adının uluslararası düzeyde duyulmasına vesile oluyor' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE