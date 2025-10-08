Adıyaman Perre Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Bir Duruştur Barış: Filistin İçin Farkındalık' adlı etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, Filistin halkına yönelik desteklerini dile getirirken, dünya genelinde barış çağrısı yaptı.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programda öğrenciler, Filistin temalı şarkılar seslendirdi ve hazırladıkları afişlerle yaşanan insani drama dikkat çekti. 'Kudüs için özgürlük, Filistin için barış', 'Gazze ölüyor ey insanlık' ve 'Kudüs özgür değilse dünya esirdir' yazılı dövizler, etkinliğe katılanların duyarlılığını yansıttı.

Öğretmenlerin de destek verdiği farkındalık etkinliğinde, öğrenciler hem müzik hem de sözlerle barışın önemine vurgu yaptı. Programın sonunda okul yönetimi, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının gençlerin dünya gündemindeki gelişmelere daha bilinçli yaklaşmalarını sağladığını belirtti.

Kaynak : PERRE